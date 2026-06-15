Анита Цой рассказала о страшном лечении

Анита Цой подчеркнула важность заботы о здоровье и необходимость своевременного обращения к врачам. Ее опыт стал напоминанием о том, как важно быть внимательным к своему организму и не игнорировать симптомы заболеваний, даже если они кажутся незначительными. Артистка надеется, что ее история поможет другим людям осознать важность медицинского контроля и заботы о себе.