Анита Цой рассказала о страшном лечении

В программе «Ты не поверишь!» певица Анита Цой откровенно рассказала о своем лечении щитовидной железы, с проблемами которой она сталкивается с рождения. Недавно артистка столкнулась с серьезными последствиями, когда сердце начало работать на износ из-за игнорирования здоровья.
Врачи рекомендовали Аните пройти безоперационное удаление щитовидной железы с помощью радиоактивного йода. Для этого певицу поместили в отдельную палату с толстыми стенами, которые поглощают радиацию. В течение пяти дней ей была назначена процедура, во время которой она принимала таблетку и находилась под наблюдением.
«Пять суток я провела просто в агонии. Я почувствовала, что испытывают на себе люди, больные раком. У меня это разовая процедура, а у них это постоянная история. Я понимаю их теперь…», — поделилась своими переживаниями артистка.
После выписки из больницы Анита три недели жила в изоляции, питаясь из отдельной посуды и избегая общения с близкими, так как уровень радиации был слишком высоким. Хотя сейчас боли прошли, по словам певицы, полное восстановление займет около трех месяцев.
Анита Цой подчеркнула важность заботы о здоровье и необходимость своевременного обращения к врачам. Ее опыт стал напоминанием о том, как важно быть внимательным к своему организму и не игнорировать симптомы заболеваний, даже если они кажутся незначительными. Артистка надеется, что ее история поможет другим людям осознать важность медицинского контроля и заботы о себе.