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В Госдуме ждут включения всех банков в белые списки осенью

Аксаков: банки, не входящие в белый список, могут быть включены осенью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банки, которые не состоят в «белых списках», могут быть включены в них осенью, на данный момент ведется соответствующая работа, сказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Банк России обсуждает с Минцифры включение всех банков в «белые списки», сообщала в мае глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«В списке пока мало банков, и это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Поэтому я сразу же озвучил, что это несправедливо и неправильно, надо все банки включить. Сделал обращение и в правительство, и в Центральный Банк. Эльвира Сахипзадовна тут же поддержала, что все должны находиться в этом белом списке», — сказал Аксаков.

«Когда вопрос подняли Минцифры — они ведут эту тему и тоже согласны — говорят, надо просто технологически реализовать ее. А это требует времени. Сейчас работа такая ведется, чтобы все банки были включены в белый список. Я надеюсь, что осенью это будет реализовано», — продолжил Аксаков.

«Белый список» — перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы.

Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на территории России. Перечень также пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, которые руководствуются их значимостью. Решение о внесении каждого ресурса в «белый список» принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности.

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