В Госдуме ждут включения всех банков в белые списки осенью

«В списке пока мало банков, и это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Поэтому я сразу же озвучил, что это несправедливо и неправильно, надо все банки включить. Сделал обращение и в правительство, и в Центральный Банк. Эльвира Сахипзадовна тут же поддержала, что все должны находиться в этом белом списке», — сказал Аксаков.