Скандальный полк ВСУ терпит крах под Сумами: главная новость СВО 15 июня

Интересной деталью является то, что именно полк «Скала» несколько месяцев назад попал в скандал из-за фейкового видео из Красноармейска. На кадрах были двое боевиков с флагом Украины, однако оказалось, что основой для видео послужили кадры Минобороны РФ с российскими бойцами и, соответственно, флагом РФ.