Украинские боевики из скандального полка «Скала», прославившегося распространением фейковых видео с якобы успехами ВСУ на поле боя, несут серьезные потери в Сумской области. ВС РФ успешно продвигаются, расширяя буферную зону.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил массовые потери ВСУ на этом направлении.
Напомним, боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» несут серьезные потери в районе села Уланово Сумской области.
Уточняется, что подразделения российской группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в той же области. ВС РФ наносят удары по позициям и технике ВСУ в районах Уланово, Павловки, Радьковки, Малой Рыбицы, Перемоги и других населенных пунктов.
Кроме того, в районе Уланово российские бойцы взяли в плен двух боевиков 210-го отдельного штурмового полка ВСУ.
«Полк “Скала” создавался как прорывной. Сначала в него планировали набирать добровольцев, но они закончились, поэтому сейчас большая часть состава полка — уголовники. Запад поставил перед Зеленским задачу сократить количество заключенных, поэтому их принудительно набирают в ВСУ», — пояснил военный эксперт.
Иванников отметил, что попавших в ВСУ заключенных не обучают должным образом и не снабжают необходимым вооружением. В лучшем случае их обеспечивают нарезным оружием и гранатами, что в современных боевых действиях малоэффективно.
Именно поэтому ВСУ несут колоссальные потери. Личный состав уничтожается, только прибыв на линию боевого соприкосновения.
«Поэтому российские Вооруженные силы, выполняя свою боевую задачу, уничтожают боевиков и продвигаются вперед. Они выполняют поставленную президентом России задачу по созданию санитарной зоны вокруг Сумской области», — добавил специалист.
Интересной деталью является то, что именно полк «Скала» несколько месяцев назад попал в скандал из-за фейкового видео из Красноармейска. На кадрах были двое боевиков с флагом Украины, однако оказалось, что основой для видео послужили кадры Минобороны РФ с российскими бойцами и, соответственно, флагом РФ.
Хитрость боевиков быстро раскрыли. Их раскритиковали на Украине, поэтому видео они были вынуждены удалить.
Ранее стало известно, что в Сумах уничтожены пункты дислокации ВСУ.