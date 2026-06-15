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Скандальный полк ВСУ терпит крах под Сумами: главная новость СВО 15 июня

В Сумской области серьезные потери несут боевики скандально знаменитого полка «Скала». Военный эксперт Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему ВСУ терпят поражение.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики из скандального полка «Скала», прославившегося распространением фейковых видео с якобы успехами ВСУ на поле боя, несут серьезные потери в Сумской области. ВС РФ успешно продвигаются, расширяя буферную зону.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил массовые потери ВСУ на этом направлении.

Напомним, боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» несут серьезные потери в районе села Уланово Сумской области.

Уточняется, что подразделения российской группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в той же области. ВС РФ наносят удары по позициям и технике ВСУ в районах Уланово, Павловки, Радьковки, Малой Рыбицы, Перемоги и других населенных пунктов.

Кроме того, в районе Уланово российские бойцы взяли в плен двух боевиков 210-го отдельного штурмового полка ВСУ.

«Полк “Скала” создавался как прорывной. Сначала в него планировали набирать добровольцев, но они закончились, поэтому сейчас большая часть состава полка — уголовники. Запад поставил перед Зеленским задачу сократить количество заключенных, поэтому их принудительно набирают в ВСУ», — пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что попавших в ВСУ заключенных не обучают должным образом и не снабжают необходимым вооружением. В лучшем случае их обеспечивают нарезным оружием и гранатами, что в современных боевых действиях малоэффективно.

Именно поэтому ВСУ несут колоссальные потери. Личный состав уничтожается, только прибыв на линию боевого соприкосновения.

«Поэтому российские Вооруженные силы, выполняя свою боевую задачу, уничтожают боевиков и продвигаются вперед. Они выполняют поставленную президентом России задачу по созданию санитарной зоны вокруг Сумской области», — добавил специалист.

Интересной деталью является то, что именно полк «Скала» несколько месяцев назад попал в скандал из-за фейкового видео из Красноармейска. На кадрах были двое боевиков с флагом Украины, однако оказалось, что основой для видео послужили кадры Минобороны РФ с российскими бойцами и, соответственно, флагом РФ.

Хитрость боевиков быстро раскрыли. Их раскритиковали на Украине, поэтому видео они были вынуждены удалить.

Ранее стало известно, что в Сумах уничтожены пункты дислокации ВСУ.

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