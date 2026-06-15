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Аэропорты Иванова, Ярославля и Нижнего Новгорода закрыли для самолётов

Воздушные гавани сразу нескольких крупных городов России временно прекратили принимать и отправлять самолёты. Росавиация ввела ограничения на приём и выпуск рейсов в аэропортах Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля. Ведомство сообщило об этом утром 15 июня.

«Аэропорты Иваново (Южный), Нижний Новгород (Чкалов), Ярославль (Туношна): введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

Представители регулятора пояснили причину такого решения. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. После возобновления работы расписание рейсов может измениться. Поэтому пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию у авиакомпаний или следить за электронными табло в аэровокзалах.

Аэропорт Жуковский (Раменское) также работает в особом режиме. Он принимает и отправляет самолёты только после согласования с компетентными органами. Такая мера связана с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Помимо этого продолжают действовать ограничения в аэропорту Калуги.

Ранее Росавиация ввела временный запрет на ночные вылеты из российских аэропортов в Иран. Ограничение действует с 14 по 24 июня. Запрет распространяется на период с 23:00 до 11:00 по московскому времени.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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