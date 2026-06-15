Аэропорты Иванова, Ярославля и Нижнего Новгорода закрыли для самолётов

«Аэропорты Иваново (Южный), Нижний Новгород (Чкалов), Ярославль (Туношна): введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.
Представители регулятора пояснили причину такого решения. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. После возобновления работы расписание рейсов может измениться. Поэтому пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию у авиакомпаний или следить за электронными табло в аэровокзалах.
Аэропорт Жуковский (Раменское) также работает в особом режиме. Он принимает и отправляет самолёты только после согласования с компетентными органами. Такая мера связана с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Помимо этого продолжают действовать ограничения в аэропорту Калуги.
Ранее Росавиация ввела временный запрет на ночные вылеты из российских аэропортов в Иран. Ограничение действует с 14 по 24 июня. Запрет распространяется на период с 23:00 до 11:00 по московскому времени.
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