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Двое туристов заблудились у горы Борус на юге Красноярского края

Спасатели нашли двоих мужчин, которые 13 июня заблудились в лесу в окрестностях горы Борус в Шушенском округе Красноярского края.

Спасатели нашли двоих мужчин, которые 13 июня заблудились в лесу в окрестностях горы Борус в Шушенском округе Красноярского края.

Поисковая операция началась ночью и длилась несколько часов. «За это время обследовали более 12 километров лесного массива. К полудню 14 июня заблудившиеся мужчины были обнаружены и доставлены в безопасное место», — рассказали в учреждении «Спасатель».

Специалисты просят любителей походов при их планировании помнить о необходимости соблюдения мер предосторожности: туристские группы и самостоятельно путешествующие люди должны перед выходом на маршрут зарегистрироваться в территориальных органах МЧС. Это позволяет отслеживать местонахождение, контролировать движение, своевременно организовать поиски и оказание помощи в случае экстренной ситуации, а также обеспечить обмен информацией между спасательными подразделениями.

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