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В четырех районах Красноярска временно отключили горячую воду

С понедельника, 15 июня, жители четырёх районов Красноярска временно остались без горячей воды. Ресурс на время проверки теплосетей по контуру.

С понедельника, 15 июня, жители четырёх районов Красноярска временно остались без горячей воды. Ресурс на время проверки теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1 отключён в домах Ленинского и Кировского районов, части Свердловского (в том числе в микрорайоне Южный Берег) и Советского районов. Гидравлические испытания продлятся до 24 июня, сообщают в СГК Красноярского края. Энергетики проверяют состояние сетей в рамках подготовки к зиме. По их данным, в минувшем отопительном сезоне количество повреждений теплосетей в Красноярске снизилось на треть благодаря своевременным проверкам и ремонту, отметил НИА Красноярск. Читайте также: Красноярцам представили обновлённый график отключений горячей воды на лето-2026.