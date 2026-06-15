На трассе Хабаровск — Владивосток установили девятиметровый поклонный крест

Освящение и установка девятиметрового поклонного креста прошли 14 июня, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, на федеральной трассе «Уссури» близ поворота на село Кронштадтка Спасского района Приморского края. Инициатором масштабного проекта выступил простой водитель, уроженец этих мест Андрей Кучерук.
Идея установить духовный символ у дороги, по словам Андрея, зрела давно. «Меня всегда тянуло как-то приобщиться… Наши предки веками молились, и только последние сто лет вера была под запретом. Мой слоган — вернуть веру», — поделился он.
Активная фаза реализации началась 2 сентября 2025 года. За это время мужчине удалось объединить усилия множества людей. «Я приятно удивлён, что всё прошло намного лучше, чем планировал. 99% руководителей больших организаций шли навстречу», — отметил Андрей.
Монумент впечатляет своими размерами: вес бетонного креста составляет 2 тонны, постамента — 2 тонны 700 килограммов. Общая высота от земли достигает 9 метров (само распятие — 4 метра 40 сантиметров). Изготовили святыню в городе Кропоткин Краснодарского края, после чего специальным транспортом бережно везли через всю страну в течение недели.
В праздничный день верующие прошли многолюдным крестным ходом 7 километров от села до поворота на трассу, где был установлен монумент. Чин освящения совершил митрополит Владивостокский и Приморский Павел. Митрополит особо отметил труды Андрея Кучерука: «Невозможно сделать доброе дело и самому не измениться. Андрей из простого человека стал обращаться к людям, и все откликались». За проявленную веру и энергию Владыка Павел вручил ему епархиальную награду — медаль Порт-Артурской иконы Божьей Матери.
Крестный ход. Фото: Екатерина Панова.
Чин освящения совершил митрополит Владивостокский и Приморский Павел. Фото: Екатерина Панова.
Чин освящения совершил митрополит Владивостокский и Приморский Павел. Фото: Екатерина Панова.
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Сам Андрей Кучерук подчеркнул, что не считает заслугу только своей. В реализации проекта ему безвозмездно помогали организации и близкие друзья. Особую благодарность он выразил другу детства Николаю Ступаку, который неоднократно прилетал помогать из Брянска за свой счет, и однокласснику Василию Онищенко, взявшему на себя техническую часть. «Я вас всех помню. Всем огромное спасибо. Храни вас Всевышний», — сказал мужчина, обращаясь ко всем причастным к благому делу.
В своем пастырском слове митрополит подчеркнул сакральный смысл нового монумента: «Крест установлен для того, чтобы водители и их пассажиры, проезжая мимо, накладывали на себя крестное знамение, призывали имя Божие, благословляли свой путь. Чтобы их сопровождал ангел-хранитель».