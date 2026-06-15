На трассе Хабаровск — Владивосток установили девятиметровый поклонный крест

Сам Андрей Кучерук подчеркнул, что не считает заслугу только своей. В реализации проекта ему безвозмездно помогали организации и близкие друзья. Особую благодарность он выразил другу детства Николаю Ступаку, который неоднократно прилетал помогать из Брянска за свой счет, и однокласснику Василию Онищенко, взявшему на себя техническую часть. «Я вас всех помню. Всем огромное спасибо. Храни вас Всевышний», — сказал мужчина, обращаясь ко всем причастным к благому делу.