Первые 100-балльники ЕГЭ определились в Приморье

Стали известны итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе, химии и истории. По результатам выпускных испытаний в Приморье — 15 первых стобалльников.
Как отмечает пресс-служба министерства образования Приморья, в этом году 2532 выпускника написали ЕГЭ в первый день основного периода: литературу сдавали 432 человека, химию — 956, а историю — 1144.
«По результатам первого прошедшего экзамена у нас 15 стобалльников: пять — по литературе, девять — по химии и один — по истории. Ребята из Владивостокского, Уссурийского, Находкинского, Арсеньевского городских округов и Чугуевского муниципального округа. Кроме того, почти 300 экзаменуемых получили больше 80 баллов по всем трем предметам. Поздравляем ребят и их педагогов! Их усердие и работа окупились высокими результатами», — рассказала министр образования Приморья Эльвира Шамонова.
Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее 23 июня. А сегодня, 15 июня, почти 5 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по биологии, географии и письменный этап испытаний по иностранным языкам.
Ребята могут пересдать один из предметов по выбору в единые дни пересдачи:
8 июля — иностранные языки (письменная часть), физика, информатика, химия, обществознание и русский язык;
9 июля — иностранные языки (устная часть), биология, история, литература, география и математика обоих уровней.