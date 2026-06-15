Первые 100-балльники ЕГЭ определились в Приморье

«По результатам первого прошедшего экзамена у нас 15 стобалльников: пять — по литературе, девять — по химии и один — по истории. Ребята из Владивостокского, Уссурийского, Находкинского, Арсеньевского городских округов и Чугуевского муниципального округа. Кроме того, почти 300 экзаменуемых получили больше 80 баллов по всем трем предметам. Поздравляем ребят и их педагогов! Их усердие и работа окупились высокими результатами», — рассказала министр образования Приморья Эльвира Шамонова.