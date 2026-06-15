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Мия Бойко спела хабаровчанам на закрытии Студвесны

Масштабный фестиваль Российской Студенческой весны завершился в Хабаровске.

Комсомольская площадь снова зазвучала яркими песнями и зажигательными танцами. В День России прошло закрытие Российской студенческой весны для специальных профессиональных организаций, сообщает hab.aif.ru.

Пять дней Хабаровск жил в ритме молодости, творчества и единства, объединив 1500 участников из 70 регионов страны.

На церемонии закрытия фестиваля участников и гостей приветствовал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

— Завершается Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодёжи. Он впервые проходит на Дальнем Востоке и именно в Хабаровске. У нас в гостях побывали представители более 70 регионов нашей страны. Хабаровский край — классный регион! Здесь много интересного, живут крепкие и сильные духом ребята, красивые девчата, люди, которые изменяют мир. Мы очень рады видеть здесь каждого из вас. Убеждён, что ваш энтузиазм и драйв смогут изменить нашу страну к лучшему — через развитие, творчество. А у нас на Дальнем Востоке всё делается с любовью. Счастья вам и любви! — сказал глава региона.

Ключевым событием фестиваля стало награждение его победителей. Гран-при фестиваля увозит с собой Ямало-Ненецкий автономный округ. Победителями стали представители Якутии, второе место у команды Пермского края, а третье у гостей из Ханты-Мансийского автономного округа.

Слёзы, смех и радость сопровождали участников в течении всего концерта, но на этом программа вечера не закончилась. Завершающим аккордом праздника стало выступление главного хедлайнера вечера — певицы Мии Бойко (12+). Толпа рукоплескала, подпевала и танцевала под хиты исполнительницы.

Российская студенческая весна объединила все сердца страны и заставила их биться в такт. Яркие пять дней останутся в памяти не только у участников фестиваля, но и у гостей, которые смогли своими глазами увидеть невероятное зрелище.