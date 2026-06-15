Мия Бойко спела хабаровчанам на закрытии Студвесны

— Завершается Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодёжи. Он впервые проходит на Дальнем Востоке и именно в Хабаровске. У нас в гостях побывали представители более 70 регионов нашей страны. Хабаровский край — классный регион! Здесь много интересного, живут крепкие и сильные духом ребята, красивые девчата, люди, которые изменяют мир. Мы очень рады видеть здесь каждого из вас. Убеждён, что ваш энтузиазм и драйв смогут изменить нашу страну к лучшему — через развитие, творчество. А у нас на Дальнем Востоке всё делается с любовью. Счастья вам и любви! — сказал глава региона.