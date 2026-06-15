Мия Бойко спела хабаровчанам на закрытии Студвесны

Комсомольская площадь снова зазвучала яркими песнями и зажигательными танцами. В День России прошло закрытие Российской студенческой весны для специальных профессиональных организаций, сообщает hab.aif.ru.
Пять дней Хабаровск жил в ритме молодости, творчества и единства, объединив 1500 участников из 70 регионов страны.
На церемонии закрытия фестиваля участников и гостей приветствовал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
— Завершается Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодёжи. Он впервые проходит на Дальнем Востоке и именно в Хабаровске. У нас в гостях побывали представители более 70 регионов нашей страны. Хабаровский край — классный регион! Здесь много интересного, живут крепкие и сильные духом ребята, красивые девчата, люди, которые изменяют мир. Мы очень рады видеть здесь каждого из вас. Убеждён, что ваш энтузиазм и драйв смогут изменить нашу страну к лучшему — через развитие, творчество. А у нас на Дальнем Востоке всё делается с любовью. Счастья вам и любви! — сказал глава региона.
Ключевым событием фестиваля стало награждение его победителей. Гран-при фестиваля увозит с собой Ямало-Ненецкий автономный округ. Победителями стали представители Якутии, второе место у команды Пермского края, а третье у гостей из Ханты-Мансийского автономного округа.
Слёзы, смех и радость сопровождали участников в течении всего концерта, но на этом программа вечера не закончилась. Завершающим аккордом праздника стало выступление главного хедлайнера вечера — певицы Мии Бойко (12+). Толпа рукоплескала, подпевала и танцевала под хиты исполнительницы.
Российская студенческая весна объединила все сердца страны и заставила их биться в такт. Яркие пять дней останутся в памяти не только у участников фестиваля, но и у гостей, которые смогли своими глазами увидеть невероятное зрелище.