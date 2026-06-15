15 июня в Иркутске частично отключат электроснабжение

В Октябрьском округе с 09:00 до 17:00 отключат электричество на Академика Бурденко, Волочаевской, Кубанской, Можайской, Совхозной, Циолковского, Яблоневой, Партизанской и других. В Правобережном округе с 07:00 до 12:00 на Вагина, Ватутина, Глеба Успенского, Енисейской, Рабочего Штаба, Фрунзе, Чапаева и других. С 13:00 до 17:00 полностью без света останутся СНТ «Грязнуха», «Автомобилист», «Восток», «Кооператор», «Маяк-1», «Осень», «Просвещение», «Энергетик-2», «Энергетик-3».