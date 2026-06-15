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Всероссийская ярмарка вакансий в Хабаровском крае поможет найти работу мечты

Соискатели и работодатели встретятся 26 июня.

Источник: Хабаровский край сегодня

26 июня в поселениях Хабаровского края состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это традиционное мероприятие, которое позволит соискателям найти работу своей мечты. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В ярмарке примут участие свыше 150 предприятий региона. Среди ключевых участников — Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Амурский судостроительный завод, Хабаровский аэропорт, «Дальхимфарм», «Ургалуголь», порт «Остерра», «Локотех-Сервис», а также «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Для посетителей ярмарки будет организована возможность прямого общения с представителями ведущих компаний, получения информации о вакансиях и карьерных перспективах. Соискатели смогут пройти собеседования сразу с несколькими работодателями, а также получить рекомендации по составлению резюме и подготовке к интервью.

На площадке мероприятия будут работать специализированные секции.

Для участников специальной военной операции и членов их семей пройдут консультации фонда «Защитники Отечества».

Гражданам, ищущим работу или желающим открыть собственное дело подробно расскажут о мерах государственной поддержки.

Молодежи тоже имеет смысл прийти на ярмарку. Ей окажут содействие в трудоустройстве на каникулах, а выпускникам расскажут о востребованных профессиях и условиях поступления в учреждения среднего профессионального образования.

В Хабаровске ярмарка пройдет в ТРЦ «Броско Молл». В Комсомольске-на-Амуре работодатели и соискатели встретятся в Доме молодежи, в Советской гавани — в Централизованной библиотечной системе, в Бикине, Чегдомыне, Переяславке, Богородском, Охотске — в Кадровых центрах.