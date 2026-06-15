Всероссийская ярмарка вакансий в Хабаровском крае поможет найти работу мечты

Для посетителей ярмарки будет организована возможность прямого общения с представителями ведущих компаний, получения информации о вакансиях и карьерных перспективах. Соискатели смогут пройти собеседования сразу с несколькими работодателями, а также получить рекомендации по составлению резюме и подготовке к интервью.