Житель Хабаровского края оштрафован за уклонение от призыва

В ходе судебного процесса подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. При определении меры наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: явку с повинной, содействие следствию, молодой возраст обвиняемого, положительную характеристику с места жительства, а также то, что он осуществляет уход за больной престарелой родственницей. Отягчающие обстоятельства по делу отсутствуют.