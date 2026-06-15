Премьер-министр Великобритании Кир Стармер остается самым непопулярным британским лидером в истории. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование компании More in Common.
Рейтинг премьера в текущий момент находится на отрицательном уровне минус 47, что ниже, чем у любого другого лидера политических партий в стране. За Стармером следует лидер партии зеленых Зак Полански (минус 25), а замыкает тройку лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж (минус 20).
Лидеры Консервативной партии и либерал-демократов Кеми Баденок и Эд Дейви набрали минус восемь и минус 10 баллов соответственно. Избиратели больше всего недовольны ростом цен, состоянием системы здравоохранения и миграционной политикой, передает РИА Новости.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в среду, 10 июня, обратился к инопланетянам с просьбой помочь убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.
До этого британские СМИ писали, что Кира Стармера отстранили от участия в избирательной кампании правящей Лейбористской партии из-за крайне низкой личной популярности.