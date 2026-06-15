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hh.ru: половина работодателей довольна подготовкой выпускников вузов и колледжей

При этом 19% компаний оценивают уровень подготовки как высокий, еще 30% — как средний, говорится в исследовании.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Около 50% российских работодателей положительно оценивают уровень подготовки выпускников вузов и колледжей, 30% — оценивают как средний. Это следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Половина российских работодателей (49%) положительно оценивают уровень подготовки выпускников вузов и ссузов для старта карьеры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 19% компаний оценивают уровень подготовки выпускников как высокий, а еще 30% — как средний.

Опрос проводился с 1 по 20 апреля среди более 260 российских работодателей, говорится в материалах.