Забег «Свеча памяти» состоится в Хабаровске в День Памяти и Скорби

Напомним, что ежегодно 22 июня в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годах и всех павших в боях за Родину проводится международная акция «Свеча памяти». Ее участники устанавливают зажженные лампады у военных мемориалов и памятников. Впервые ночная беговая акция «Свеча памяти» прошла в краевом центре в 2024 году. Тогда в честь павших героев Великой Отечественной войны на старт вышли около тысячи жителей края, и в том числе глава региона Дмитрий Демешин.