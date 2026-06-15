Забег «Свеча памяти» состоится в Хабаровске в День Памяти и Скорби

22 июня в Хабаровске традиционно состоится масштабная беговая акция «Свеча памяти» (6+). В День памяти и скорби сотни неравнодушных хабаровчан пробегут по символическому маршруту: от универсального краевого спортивного комплекса, бывшего ледового дворца, до площади «Город воинской славы», сообщает КГАУ Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края.
«Участники забега выложат слово “Помним” из 1418 свечей — столько дней длилась Великая Отечественная война», — говорится в сообщении.
Сбор участников состоится в 20:30 у сцены на стадионе имени Ленина. После минуты молчания любители бега преодолеют дистанцию в 3 километра.
Присоединиться к акции может любой желающий!
Выдача нагрудных номеров будет проходить возле здания УКСК, бывшего ледового дворца, на стадионе имени Ленина с 19:00. Необходима предварительная регистрация на сайте orgeo.ru. Для участия в забеге необходима медицинская справка.
Напомним, что ежегодно 22 июня в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годах и всех павших в боях за Родину проводится международная акция «Свеча памяти». Ее участники устанавливают зажженные лампады у военных мемориалов и памятников. Впервые ночная беговая акция «Свеча памяти» прошла в краевом центре в 2024 году. Тогда в честь павших героев Великой Отечественной войны на старт вышли около тысячи жителей края, и в том числе глава региона Дмитрий Демешин.