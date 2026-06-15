Двухлетний ребенок погиб в септике в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Октябрьский Богучанского округа следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка. Тело 2-летнего мальчика было обнаружено 12 июня в септике во дворе частного дома.
По данным следствия, в этот день 41-летняя мать занималась делами по дому, дети находились рядом. В какой-то момент ребенок вышел во двор, и спустя время его нашли в септике без признаков жизни.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего.
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