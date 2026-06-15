Аналитики выяснили, что 63% родителей следят за видеоконтентом дошкольников

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. 63% родителей дошкольников следят за тем, что смотрит их ребенок, а 51% отмечают, что просмотр становится поводом для общения. Такие данные получили Образовательная платформа Учи.ру и VK (свыше 1 тыс. родителей), результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.
«Дошкольники в возрасте 5−7 лет чаще всего смотрят видео вместе с родителями. Для 63% родителей важно следить за тем, что именно смотрит ребенок, половина опрошенных (51%) отмечают, что просмотр становится поводом для общения, а 49% используют ролики, чтобы объяснять сложные темы», — говорится в сообщении.
Дошкольники (5−7 лет) чаще всего смотрят видео вместе с родителями. Самые популярные жанры — сюжетные игры и приключения персонажей (50%), творчество (42%), видео о животных и природе (42%), космос и наука (36%). 44% родителей видят в просмотре одновременно и обучение, и отдых, а 33% фиксируют развитие речи и мышления. 49% используют ролики, чтобы объяснять сложные темы.