Аналитики выяснили, что 63% родителей следят за видеоконтентом дошкольников

«Дошкольники в возрасте 5−7 лет чаще всего смотрят видео вместе с родителями. Для 63% родителей важно следить за тем, что именно смотрит ребенок, половина опрошенных (51%) отмечают, что просмотр становится поводом для общения, а 49% используют ролики, чтобы объяснять сложные темы», — говорится в сообщении.