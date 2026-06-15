Второй Фестиваль новой музыки проходит в Хабаровске

В минувшие выходные в краевой филармонии стартовал II Фестиваль новой музыки. Первый концерт «Новый календарь» дал Русский оркестр под управлением приглашенного дирижера из Санкт-Петербурга Андрея Долгова вместе с солисткой Юлией Рыжинской (Москва). Они исполнили произведения, специально написанные для этого проекта пятью композиторами из разных регионов страны. Праздник музыки продлится до 18 июня. 16 июня — концерт камерной музыки «Новое. Лицом к лицу». 17 июня — концерт на прогулочном теплоходе «Новая музыка на воде». 18 июня — закрытие фестиваля. В фойе филармонии открыта историческая фондовая выставка «Студия» — совместный проект Музея Скрябина и Гродековского музея к 60-летию Московской экспериментальной студии электронной музыки. Закрытие фестиваля обещает быть насыщенным. Организаторы анонсировали целых три мировых премьеры композиторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Улан-Удэ и Екатеринбурга.