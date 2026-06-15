Новое оборудование для уроков физики, музыки и ИЗО появится в школах Хабаровского края

К началу учебного года 238 школ Хабаровского края получат новое оборудование для уроков физики, музыки и ИЗО. На это выделили более 38 млн рублей из федерального бюджета. «В прошлом году мы приобрели оборудование в кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда в 254 школы региона. В этом году оснастим кабинеты изобразительного искусства, музыки и физики, в 2027 году — кабинеты математики, химии и биологии», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин. Для кабинетов музыки закупят акустические системы и наборы шумовых инструментов. В кабинетах ИЗО появятся комплекты гипсовых моделей: геометрических тел, растений, фруктов, овощей, грибов. Для уроков физики приобретут демонстрационные наборы волновых явлений, динамики вращательного движения, магнитного поля кольцевых токов, механических колебаний и механических явлений, наборы по изучению магнитного поля земли и другое оборудование. Закупка оборудования для школ организована по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети».