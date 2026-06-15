Амурчанина лишили прав за пьяную езду

В феврале 2026 года мужчину на «Тойоте Филдер» остановили сотрудники ГАИ. Выяснилось, что он пьян и что ранее привлекался за такое же правонарушение. Суд приговорил водителя к 60 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с вождением, на 2 года. Автомобиль правонарушителя конфисковали.