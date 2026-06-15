Во Владивосток доставили мощи святителя Иннокентия Московского

На торжественной встрече святыни и последующей Божественной литургии присутствовали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава города Владивостока Константин Шестаков.
Принесение мощей во Владивосток проходит в рамках масштабной духовно-просветительской акции «Второе миссионерское путешествие святителя Иннокентия Московского». Мероприятие, организованное по благословению Святейшего Патриарха Кирилла Православным миссионерским обществом во имя святителя Иннокентия Московского, охватывает 38 епархий Сибири и Дальнего Востока.
Прибытие ковчега во Владивосток глубоко символично: маршрут крестного хода повторяет географию апостольских трудов самого святителя, который в XIX веке посвятил свою жизнь просвещению коренных народов Дальнего Востока, Аляски и Алеутских островов.
Во Владивостоке честная глава святителя Иннокентия будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе с 12 по 25 июня, отмечает пресс-служба мэрии. Далее маршрут святыни по Приморскому краю пройдет через крупные города:
25 июня — 2 июля: г. Уссурийск;
2 июля — 5 июля: г. Спасск-Дальний;
5 июля — 13 июля: г. Арсеньев;
13 июля — 21 июля: г. Находка.
В рамках пребывания мощей во Владивостокской митрополии запланирована обширная программа: помимо ежедневных молебнов и Божественных литургий, верующих ждут просветительские лекции и литературно-музыкальные композиции, посвященные жизни и трудам святителя Иннокентия, чье наследие вдохновляет новые поколения миссионеров и ученых.