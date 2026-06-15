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Во Владивосток доставили мощи святителя Иннокентия Московского

12 июня в Спасо-Преображенский кафедральный собор Владивостока был доставлен ковчег, в котором хранятся святые мощи одного из самых почитаемых миссионеров Русской православной церкви — святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, просветителя Сибири и Русской Америки.

Источник: НИА Владивосток

На торжественной встрече святыни и последующей Божественной литургии присутствовали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава города Владивостока Константин Шестаков.

Принесение мощей во Владивосток проходит в рамках масштабной духовно-просветительской акции «Второе миссионерское путешествие святителя Иннокентия Московского». Мероприятие, организованное по благословению Святейшего Патриарха Кирилла Православным миссионерским обществом во имя святителя Иннокентия Московского, охватывает 38 епархий Сибири и Дальнего Востока.

Прибытие ковчега во Владивосток глубоко символично: маршрут крестного хода повторяет географию апостольских трудов самого святителя, который в XIX веке посвятил свою жизнь просвещению коренных народов Дальнего Востока, Аляски и Алеутских островов.

Во Владивостоке честная глава святителя Иннокентия будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе с 12 по 25 июня, отмечает пресс-служба мэрии. Далее маршрут святыни по Приморскому краю пройдет через крупные города:

25 июня — 2 июля: г. Уссурийск;

2 июля — 5 июля: г. Спасск-Дальний;

5 июля — 13 июля: г. Арсеньев;

13 июля — 21 июля: г. Находка.

В рамках пребывания мощей во Владивостокской митрополии запланирована обширная программа: помимо ежедневных молебнов и Божественных литургий, верующих ждут просветительские лекции и литературно-музыкальные композиции, посвященные жизни и трудам святителя Иннокентия, чье наследие вдохновляет новые поколения миссионеров и ученых.

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