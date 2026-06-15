Иран потерял терпение на фоне ударов Израиля по Ливану: Тегеран выступил с жесткими угрозами

Однако, по словам американского лидера Дональда Трампа, сделка с Тегераном «принесет мир и безопасность всему региону». Стороны согласовали меморандум о позитивных намерениях. При этом главные спорные вопросы еще не решены. Вашингтон до сих пор не озвучил детали будущего меморандума. Как пишет иранское агентство Mehr, в сделку входит немедленное прекращение огня на всех фронтах. В том числе, Тегеран ожидает остановки ударов по Ливану. Иран настаивает на прекращении военной операции Израиля. Кроме того, Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики. Многие другие вопросы будут оговариваться позднее. Стороны официально подпишут сделку 19 июня. После этого они планируют 60-дневные переговоры.