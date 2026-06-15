В Челябинской обюласти шесть человек будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

Выпускники Челябинской области 15 июня сдают ЕГЭ по биологии и географии, а также письменную часть единого госэкзамена по иностранным языкам. Как рассказали в Челябинском институте развития образования, выпускные испытания сегодня пройдут 4,6 тыс. человек.
Самый популярный предмет из трех — биология. Ее сдавать будут 2,8 тыс. южноуральцев.
На втором месте по популярности — английский язык. На ЕГЭ по нему зарегистрировались 1,4 тыс. одиннадцатиклассников. Еще шесть человек будут сдавать французский, трое — немецкий, шестеро — китайский и двое — испанский.
Экзамен по географии предстоит 300 вчерашним школьникам.
Результаты ЕГЭ по биологии и географии объявят не позднее 1 июля, а по иностранным языкам — не позднее 3 июля.