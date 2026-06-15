Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской обюласти шесть человек будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

На Южном Урале 15 июня 4,6 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Выпускники Челябинской области 15 июня сдают ЕГЭ по биологии и географии, а также письменную часть единого госэкзамена по иностранным языкам. Как рассказали в Челябинском институте развития образования, выпускные испытания сегодня пройдут 4,6 тыс. человек.

Самый популярный предмет из трех — биология. Ее сдавать будут 2,8 тыс. южноуральцев.

На втором месте по популярности — английский язык. На ЕГЭ по нему зарегистрировались 1,4 тыс. одиннадцатиклассников. Еще шесть человек будут сдавать французский, трое — немецкий, шестеро — китайский и двое — испанский.

Экзамен по географии предстоит 300 вчерашним школьникам.

Результаты ЕГЭ по биологии и географии объявят не позднее 1 июля, а по иностранным языкам — не позднее 3 июля.