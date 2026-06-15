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В Красноярске ужесточат контроль за парковкой на местах для инвалидов

Мэр Красноярска сообщил о планах по ужесточению контроля за парковкой на стоянках для маломобильных.

Мэр Красноярска сообщил о планах по ужесточению контроля за парковкой на стоянках для маломобильных.

Заняться этим вопросом он поручил службе городовых после встречи с участниками рабочей группы по доступности городской среды.

«Нужно усилиться в фиксации нарушений, взаимодействовать с Госавтоинспекцией. Также договорились провести ревизию парковок в микрорайонах. Оценим необходимость организации дополнительных мест для людей с ограниченными возможностями. Сейчас они оборудованы на 66% стоянок. Кроме того, рассмотрим возможность установки тактильных указателей на остановках. Продолжим монтаж звуковых светофоров — сейчас их 345. В этом сезоне продолжим принимать отремонтированные дороги только после проверки маломобильными экспертами. То же касается и модернизации соцобъектов», — рассказал Сергей Верещагин.

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