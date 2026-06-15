Россиян ждут две короткие рабочие недели в конце 2026 года

Две короткие рабочие недели ожидают россиян в 2026 году — в ноябре и декабре. Это следует из производственного календаря.
Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В середине недели граждане отметят День народного единства.
В конце года россиян ждет трехдневная рабочая неделя — с 28 по 30 декабря. А с четверга, 31 декабря, начнутся продолжительные новогодние праздники, передает ТАСС.
Согласно проекту производственного календаря, в 2027 году россиян ожидает только одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля. Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 22 февраля, чтобы создать непрерывные трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля.
Ранее предприниматель Олег Дерипаска, который призвал россиян перейти на шестидневный график работы с 8:00 до 20:00, оценил реакцию в обществе на свое предложение.
Миллиардер ранее заявил, что для выхода России из текущего кризиса в течение пяти лет потребуется введение шестидневной рабочей недели и 12-часового рабочего дня. По его мнению, альтернатив нет.