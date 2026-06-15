Россиян ждут две короткие рабочие недели в конце 2026 года

Согласно проекту производственного календаря, в 2027 году россиян ожидает только одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля. Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 22 февраля, чтобы создать непрерывные трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля.