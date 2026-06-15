Спикер Заксобрания Приморья в День России вручил паспорта

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко в День России 12 июня вручил паспорта юношам и девушкам Кировского муниципального округа, сообщает региональный парламент.
«В День России председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко вручил паспорта юным жителям Кировского муниципального округа», — говорится в сообщении.
Документы получили 24 человека. Волошко обратился с напутственными словами к юношам и девушкам, отметив, что вручение паспорта — это символ вступления во взрослую жизнь.
«С этого момента вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Вместе с этим высоким званием на вас ложится большая ответственность… Это знак того, что отныне вы являетесь частью огромного народа, единой нации. Приморье — наш общий дом. Сегодня регион динамично развивается, и я уверен, что именно вам предстоит жить, работать и трудиться здесь, приумножая славу и богатство родного края. Хочу пожелать вам всегда быть достойными высокого звания гражданина России», — приводятся в сообщении слова Волошко.
На центральной площади поселка Кировский состоялись торжества, посвященные Дню России: прошел гала-концерт фестиваля народного творчества «Моя Россия», в том числе выступил академический хор кировского дома культуры под руководством Вячеслава Гаврилко. Также гости праздника посетили фестиваль русской кухни.