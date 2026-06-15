Спикер Заксобрания Приморья в День России вручил паспорта

«С этого момента вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Вместе с этим высоким званием на вас ложится большая ответственность… Это знак того, что отныне вы являетесь частью огромного народа, единой нации. Приморье — наш общий дом. Сегодня регион динамично развивается, и я уверен, что именно вам предстоит жить, работать и трудиться здесь, приумножая славу и богатство родного края. Хочу пожелать вам всегда быть достойными высокого звания гражданина России», — приводятся в сообщении слова Волошко.