В Приамурье суд снизил срок гражданке Китая по делу о контрабанде

После возбуждения уголовного дела гражданка КНР добровольно дала признательные показания и оказала содействие следствию. В частности, она сообщила о своей осведомленности относительно незаконного характера перевозимого груза, а также рассказала о человеке, который передал ей сумки для транспортировки через границу.