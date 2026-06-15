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Роспотребнадзор обновил перечень водоёмов Иркутской области не рекомендуемых для купания

Исследование проб проводилось по микробиологическим маркерам.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 15 июня. В Иркутской области провели исследования водоёмов, расположенных в границах городских и малых населённых пунктов. Пробы показали несоответствие по микробиологическим показателям качества воды.

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора накануне опубликовала перечень водных объектов, которые несут в себе риск для здоровья населения.

Под запрет для купания попали:

  • р. Ангара (в районе ООО «Ангара-Реактив», Ангарский ГО);
  • р. Ушаковка (Иркутск);
  • р. Ангара (залив острова Юность, Иркутск);
  • озеро «Квадрат» (район ГЭС, Иркутск);
  • р. Ангара (выпуск левобережных КОС, Иркутск);
  • р. Ангара (ниже сброса КОС ООО «Аква Сервис», Усолье);
  • р. Еловка (в районе ВКС, Ангарский ГО);
  • пруд села Мальта (Усольский район);
  • пруд посёлка Тельма (Усольский район);
  • р. Ангара (выше сброса КОС ООО «Кедр», Усолье);
  • озеро Аляты (Аларский район, с. Аляты);
  • р. Ида, (район парка посёлкаи Бохан);
  • р. Ангара (Боханский район, с. Олонки);
  • р. Лена (левый берег, Жигаловский МО район Судоверфи);
  • р. Заларинка (ж/д мост, Заларинский МО, с. Бажир);
  • карьер посёлка Качуг;
  • р. Анга (правый берег, Качуг);
  • озеро Байкал (Анга (зона отдыха), Ольхонский район, с. Еланцы);
  • озеро Байкал (Ольхонский район, местность Камыши);
  • берег водохранилища (Осинский район, местность «Нукурик»);
  • залив Братского водохранилища (Осинский район, с. Рассвет);
  • р. Лена (мкр-н «Нижняя нефтебаза», Усть-Кут);
  • устье Кута (Усть-Кутский район, о. Домашний);
  • р. Лена (рекреационное место водопользование, Усть-Кут);
  • р. Белая (Черемховский район, с. Бельск);
  • р. Белая (Черемховский район, д. Гымыль);
  • р. Белая (Черемховский район, с. Узкий Луг);
  • озеро Ордынское (зона отдыха в 25 км. от Усть-Ордынского);
  • р. Куда (Эхирит-Булагатский район, с. Капсал);
  • озеро Кударейка (Эхирит-Булагатский район, д. Кударейка);
  • пруд Булусинский (Эхирит-Булагатский район, с. Булуса);
  • р. Куда (Эхирит-Булагатский район, Буртурок);
  • р. Куда (место сброса хозяйственно-бытовых сточных вод, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский);
  • р. Акульшетка (Тайшетский МО, 8 км ниже спуска сточных вод).

В мае агентство сообщало, что в водоёмах Черемхово официально запретили купаться. Соответствующее постановление подписал мэр города.