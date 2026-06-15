Наталья Водянова в Турции: беременная модель встретила российскую звезду

Известная российская модель и основательница фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова покинула Францию и отправилась в Турцию, где примет участие в благотворительном мероприятии, которое пройдет в живописном Бодруме. Певец Дима Билан и продюсер Яна Рудковская также участвуют в этом событии.
В своем блоге Яна Рудковская поделилась снимками с Водяновой, на которых они позируют на фоне моря. Для встречи с Яной Наталья выбрала стильное черное мини-платье свободного покроя со шлейфом, в то время как Рудковская предпочла элегантное белое платье. На одном из фото с ними также запечатлена основатель агентства AVEC Алиса Вольская.
Яна Рудковская не упустила возможности обратиться к Диме Билану, написав в своем посте: «Дима Билан, мы тебя ждем». Певец пообещал присоединиться к ним в тот же день.
Пользователи социальных сетей активно комментируют фотографии, восхищаясь Натальей: «Шестой раз беременна, и она во всех смыслах удивительная», «Стильные и роскошные!», «Атмосфера тепла и эстетики», — пишут блогеры, отмечая красоту и харизму обеих женщин.