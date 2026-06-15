Наталья Водянова в Турции: беременная модель встретила российскую звезду

В своем блоге Яна Рудковская поделилась снимками с Водяновой, на которых они позируют на фоне моря. Для встречи с Яной Наталья выбрала стильное черное мини-платье свободного покроя со шлейфом, в то время как Рудковская предпочла элегантное белое платье. На одном из фото с ними также запечатлена основатель агентства AVEC Алиса Вольская.