Не хотели делать подарок: В США раскрыли необычную деталь сделки США и Ирана

Иран не хотел заключать сделку с США в день рождения президента США Дональда Трампа. Этот нюанс подметило издание The New York Times (NYT). То, что это было сделано сознательно, подтвердили изданию два высокопоставленных иранских чиновников, которые пожелали сохранить анонимность.