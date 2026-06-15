Сотни украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 14 июня, но российская ПВО отразила удар.
Всего, по данным Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 БПЛА. Дроны сбивали над Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Астраханской, Ярославской, Смоленской областями и другими регионами.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда взлетели вражеские дроны. А в Минобороны РФ рассказали, какой последовал ответ.
Орловская область: удар по жилому дому.
В Орловской области последствия атаки оказались самыми тяжёлыми. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что беспилотник ударил по жилому дому.
В результате один человек погиб, ещё восемь пострадали. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.
Позже Клычков опубликовал кадры из разрушенного дома. На фото — выгоревшие и повреждённые стены, обломки внутренней инфраструктуры здания, а также остатки поражающих элементов из беспилотников.
«Беспилотные комплексы в Орловскую область могут запускать из северной части Украины, но площадки могут меняться, потому что наши ракетные войска охотятся за ними и уничтожают», — пояснил эксперт.
Ярославская область: пожар и «мазутный» дождь.
Украинские беспилотники в ночь на 14 июня пытались атаковать и Ярославскую область. Вражеские дроны летели не только на региональный центр, но и на соседний город Рыбинск. Первая сирена прозвучала в 4 часа утра. Позже область подверглась повторной атаке — воздушная тревога прозвучала около 10 утра.
Местные жители в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказали о ночном налёте. По информации очевидцев, воздушная тревога прозвучала в нескольких районах Ярославля, в Тутаеве и Рыбинске.
«Сегодня в Ярославле не так шумно как обычно, один хлопок слышал около 4:50 утра, видимо, все летели в Рыбинск», — рассказал aif.ru Евгений.
В самом Рыбинске после ночных прилётов начался пожар на одном из предприятий. Город пытались атаковать беспилотники «Лютый».
«Мы сегодня проснулись, весь город в дыму. Проснулись около 5 утра под вой сирены. И они воют, и дроны летают. Из окна видно сильный пожар, дым до неба поднимается. Штук 12 беспилотников пролетело», — рассказал житель Рыбинска Сергей.
После ночного налёта дронов ВСУ в городе прошёл «мазутный» дождь.
Беспилотники в Ярославль могли запустить из Харьковской области.
Тула и Смоленск: десятки дронов и пострадавшая пенсионерка.
Из Харьковской области вражеские дроны могли атаковать и Тулу. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что ночью и утром в воскресенье средства ПВО сбили 62 украинских БПЛА над регионом. Во время отражения атаки фрагменты сбитых дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска.
«Беспилотные комплексы в направлении Тулы могли вылететь из той же Харьковской области», — отметил Кондратьев.
Пострадали этой ночью и объекты на территории Смоленской области. Глава региона Василий Анохин сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в Вязьме произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. Пострадала пожилая женщина, её доставили в больницу.
«Беспилотники в сторону Смоленской области могли запустить из Черниговской области Украины или с территории Латвии. Расстояние одинаковое, но на границе с Украиной больше средств ПВО», — сказал эксперт.
Ответ России.
Ответ последовал незамедлительно. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения пункта управления БПЛА противника. Также в военном ведомстве рассказали об успешном продвижении ВС РФ в районе Константиновки.
Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожают ключевые объекты ВСУ в Константиновке. Точными попаданиями ликвидированы два пункта управления БПЛА противника, оборудованных в жилой застройке города.
Околовоенные Telegram-каналы сообщили, что в нескольких районах Украины прогремели взрывы. Под удар попали объекты ВСУ в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской областях.
249 сбитых дронов за ночь — это ещё одно доказательство эффективности российской ПВО.
Россия ответила жёстко. Уничтожены пункты управления БПЛА, нанесены удары по объектам ВСУ в нескольких областях. И чем больше Украина будет атаковать российские регионы, тем мощнее будут ответные удары. Это аксиома. И она не изменится, пока киевский режим не поймёт: террор не остаётся безнаказанным.