Мгновенный ответ Киеву: сожжены бившие по РФ боевики ВСУ

Украинские беспилотники в ночь на 14 июня пытались атаковать и Ярославскую область. Вражеские дроны летели не только на региональный центр, но и на соседний город Рыбинск. Первая сирена прозвучала в 4 часа утра. Позже область подверглась повторной атаке — воздушная тревога прозвучала около 10 утра.