Ребенка унесло течением в Алматинской области

На пульт «112» поступило сообщение о том, что в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области на островке накопительного карьера остался ребенок 2016 года рождения и не может самостоятельно вернуться на берег. Подросток купался в водоеме, и течением его отнесло на небольшой островок, где он не смог самостоятельно переправиться обратно.