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Ребенка унесло течением в Алматинской области

Спасатели в Алматинской области пришли на помощь ребенку, оставшемуся на островке карьера, туда его унесло течением, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

На пульт «112» поступило сообщение о том, что в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области на островке накопительного карьера остался ребенок 2016 года рождения и не может самостоятельно вернуться на берег. Подросток купался в водоеме, и течением его отнесло на небольшой островок, где он не смог самостоятельно переправиться обратно.

Очевидец, заметив происходящее, незамедлительно позвонил на пульт «112» и сообщил о произошедшем. На место происшествия оперативно были направлены силы и средства МЧС.

По прибытии спасатели с помощью спасательного круга эвакуировали ребенка на берег. В медицинской помощи ребенок не нуждался.

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