Сокуров призвал Михалкова спасти российское кино

Известный российский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров направил открытое письмо председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову, в котором призвал к помощи в разблокировании проката фильмов и сериалов, ранее не получивших удостоверение на показ. В своем обращении Сокуров отметил, что в последние годы он и другие режиссеры сталкиваются с серьезными цензурными ограничениями.
В письме, опубликованном в его телеграм-канале, Сокуров выразил обеспокоенность по поводу «систематических цензурных запретов», которые, по его словам, препятствуют профессиональному развитию молодых кинематографистов. Он подчеркнул, что Никита Михалков обладает уникальными властными возможностями для решения этих проблем и может помочь разблокировать запреты.
Сокуров также представил список из 37 фильмов и сериалов, показ которых запрещен Министерством культуры России. В этот список вошли такие проекты, как сериал «Монастырь» (2022) Александра Молочникова и «СКУФ» (2026) Алексея Степанова, а также две картины самого Сокурова — «Русский ковчег» (2002) и «Солнце» (2024).
Письмо было датировано 18 апреля 2026 года. Режиссер указал, что изначально обращение носило личный характер и было передано Михалкову во время Московского кинофестиваля. Однако, по истечении двух месяцев после передачи, ответа не последовало, и содержание письма стало более актуальным для широкой общественности.
Сокуров также отметил, что Михалков как один из руководителей российского государства несет ответственность за действия государственных органов. Он выразил надежду на то, что Михалков осознает сложное положение российской киноиндустрии и сможет оказать поддержку.
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Александр Сокуров активно высказывается о состоянии культурного поля в России. На заседании совета по правам человека в декабре 2025 года он призвал к более взвешенному подходу к закону об иноагентах в искусстве. Президент Владимир Путин согласился с необходимостью диалога между государством и художественной средой, однако отметил важность прозрачности финансирования.
В прошлом году Госдума приняла законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, которые могут дискредитировать традиционные ценности. Новый закон ужесточает контроль над прокатом фильмов и сериалов, что вызывает опасения среди многих представителей творческой среды.