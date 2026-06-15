Сокуров призвал Михалкова спасти российское кино

Александр Сокуров активно высказывается о состоянии культурного поля в России. На заседании совета по правам человека в декабре 2025 года он призвал к более взвешенному подходу к закону об иноагентах в искусстве. Президент Владимир Путин согласился с необходимостью диалога между государством и художественной средой, однако отметил важность прозрачности финансирования.