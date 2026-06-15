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Жителям посёлка Майский оборудуют комфортную зону отдыха

Часть набережной местного озера благоустроят по нацпроекту.

Источник: Хабаровский край сегодня

В посёлке Майский Советско-Гаванского района идёт масштабная реконструкция набережной у озера. В этом году начался четвёртый этап благоустройства. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» здесь поднимут берег, уложат брусчатку, установят ограждения и уличное освещение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Этап благоустройства начался, как и было запланировано, в июне. За реконструкцию общественного пространства по программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году проголосовало большинство жителей поселка.

На объекте спилят сухостой, проведут планировку территории и отсыпку скальником. После реконструкции берега озера станут выше, в прогулочной зоне уложат брусчатку, установят ограждения и уличное освещение. На территории набережной оборудуют парковку. На проведение работ выделено более 1,5 млн рублей.

Жители поселка Майский активно голосуют за объекты благоустройства. В этом году большинство голосов отдали за приведение в порядок сквера. Начало работ планируют на следующий год.