Жителям посёлка Майский оборудуют комфортную зону отдыха

В посёлке Майский Советско-Гаванского района идёт масштабная реконструкция набережной у озера. В этом году начался четвёртый этап благоустройства. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» здесь поднимут берег, уложат брусчатку, установят ограждения и уличное освещение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».