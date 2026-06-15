ВСУ загнаны в угол: боевиков в Константиновке ждет страшное

Украинские боевики попали в окружение в Константиновке, тех, кто не успел убежать, зачищают. Большая часть города перешла под контроль российских подразделений.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно о ситуации в населённом пункте и его окрестностях.
По данным Минобороны РФ, в населённом пункте Константиновка ДНР штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города.
За сутки в населённом пункте освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.
Логистика перерезана: ВСУ брошены на произвол судьбы.
«Часть украинских боевиков в Константиновке оказалась в тактическом окружении. На некоторых участках сформировалось оперативное окружение. Логистика ВСУ была перерезана еще 2−3 недели назад, что существенно усугубило ситуацию со снабжением боевиков. Доставляли только дронами и роботизированными комплексами всё необходимое, но, естественно, покрыть все потребности боевиков таким образом невозможно», — пояснил военный эксперт.
Марочко отметил, что резкое снижение поставок сказалось на боеспособности ВСУ.
«За это время они потеряли свою боеспособность. И сейчас уже идет плановая зачистка и выбивание украинских боевиков с окраин населённого пункта. На северо-западе уже отмечены наши военнослужащие, следовательно, мы взяли под свой контроль большую часть города», — добавил специалист.
Эвакуация Краматорска и Дружковки: Киев готовится к худшему.
Успешные действия и продвижение подразделений «Южной» группировки войск в населённом пункте Константиновка вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населённых пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину.
Это важный сигнал. Украинское командование осознаёт, что падение Константиновки — лишь вопрос времени, и готовится к отступлению на более дальних рубежах.
Кроме того, военкор Юрий Котенок ранее сообщил, что продвигающимся в районе Константиновки российским подразделениям удалось перерезать дороги в город из посёлка Алексеево-Дружковка и села Осыково.
Украинские боевики лишены возможности получать подкрепление и боеприпасы. Те, кто ещё остаётся в городе, обречены.
Удары по скрытным целям: работа операторов БПЛА.
Незадолго до этого Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения боевиков ВСУ, предпринявших попытки скрытного перемещения на территории Константиновки.
По информации оборонного ведомства, попытки передвижения украинских боевиков пресекли операторы БПЛА российской группировки войск «Юг». Данных о потерях противника в результате ударов БПЛА по украинским военным в Константиновке нет, но, судя по интенсивности работы дронов, они значительные.
Ситуация в Константиновке развивается по самому благоприятному для российских войск сценарию. Украинские боевики окружены, их снабжение парализовано, боеспособность утеряна. Российские штурмовые группы освобождают квартал за кварталом, здание за зданием. За сутки — 117 освобождённых зданий, 90 убитых боевиков, 20 уничтоженных пикапов. Цифры говорят сами за себя.
Эвакуация Краматорска и Дружковки — признание того, что украинское командование уже не надеется удержать эту часть Донбасса. Падение Константиновки откроет российским войскам дорогу на Краматорск и Славянск. А это — уже финал битвы за Донбасс.