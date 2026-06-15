В Комсомольске на Амуре суд разделил комнаты между совладельцами квартиры

Ленинский районный суд г. Комсомольска на Амуре Хабаровского края разрешил спор между совладельцами двухкомнатной квартиры. Истец К. (владелец ½ доли) требовал передать ему комнату большей площади с балконом из-за невозможности пользоваться жильём. Ответчики З. и Б., владеющие второй половиной доли, настаивали на сохранении комнаты с балконом за собой — они проживали в ней с момента покупки, сообщает официальный канал «Суды Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.