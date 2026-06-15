Жительница Кодинска украла более 7 млн рублей с карты бывшего мужа

В полицию обратился 60-летний житель Кодинска. Мужчина рассказал, что давно развелся с женой и живет отдельно, однако экс-супруга продолжала навещать его и иногда пользовалась его банковской картой для покупок. Позже она забрала карту и перестала ее возвращать.