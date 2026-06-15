Жительница Кодинска украла более 7 млн рублей с карты бывшего мужа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кодинске полицейские раскрыли крупное хищение денег с банковской карты местного жителя. По версии следствия, к этому причастна его бывшая супруга.
В полицию обратился 60-летний житель Кодинска. Мужчина рассказал, что давно развелся с женой и живет отдельно, однако экс-супруга продолжала навещать его и иногда пользовалась его банковской картой для покупок. Позже она забрала карту и перестала ее возвращать.
Во время проверки сотрудники уголовного розыска выяснили, что с января по апрель на счет мужчины поступали крупные выплаты, связанные с гибелью их сына в зоне проведения специальной военной операции. Аналогичные выплаты получила и его бывшая жена.
Как оказалось, мужчина даже не знал о поступивших на его счет деньгах. По данным полиции, женщина потратила собственные выплаты, а более 7 миллионов рублей, поступивших бывшему супругу, перевела на свой банковский счет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщили в МВД по Красноярскому краю.