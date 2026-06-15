Школьники Хабаровского края на уроках будут заниматься на новом оборудовании

«Президент России Владимир Владимирович Путин поручил в ходе реализации национальных проектов оснастить современным учебным и лабораторным оборудованием преимущественно отечественного производства кабинеты физики, химии, биологии и информатики в школах. В прошлом году мы приобрели оборудование в кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда в 254 школы региона. В этом году оснастим кабинеты изобразительного искусства, музыки и физики, в 2027 году — кабинеты математики, химии и биологии», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.