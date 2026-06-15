Школьники Хабаровского края на уроках будут заниматься на новом оборудовании

К началу учебного года по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети» 238 школ в Хабаровском крае получат новое оборудование для уроков физики, музыки и ИЗО. Из федерального бюджета на это выделено более 38 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Президент России Владимир Владимирович Путин поручил в ходе реализации национальных проектов оснастить современным учебным и лабораторным оборудованием преимущественно отечественного производства кабинеты физики, химии, биологии и информатики в школах. В прошлом году мы приобрели оборудование в кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда в 254 школы региона. В этом году оснастим кабинеты изобразительного искусства, музыки и физики, в 2027 году — кабинеты математики, химии и биологии», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Список школ, нуждающихся в оснащении, составлен на основе заявок от муниципалитетов. Новое оборудование будет поставлено до конца 2026 года в образовательные учреждения всех районов и округов Хабаровского края.
В кабинеты музыки будут приобретены акустические системы и наборы шумовых инструментов, в кабинеты ИЗО — комплекты гипсовых моделей: геометрических тел, растений, фруктов, овощей, грибов.
Для уроков физики закупаются демонстрационные наборы волновых явлений, динамики вращательного движения, магнитного поля кольцевых токов, механических колебаний и механических явлений, наборы по изучению магнитного поля Земли и другое оборудование.
Как рассказал учитель физики гимназии № 9, финалист и призер всероссийского конкурса «Атомный урок-2026» Евгений Наумов, впервые в этом году в регионе физика на третьем месте по популярности среди предметов по выбору ЕГЭ.
«Физика — это не формулы в тетради, а мир, который можно потрогать руками. Без современного оборудования наши уроки превращаются в заучивание учебника. На практических и лабораторных занятиях мы даем ученикам возможность самим увидеть искру разряда или измерить скорость звука. Именно благодаря национальным проектам и поддержке нашего Президента у наших детей появляются новые возможности для обучения», — добавил Евгений Наумов.
Добавим, что Минпросвещения России продолжает разработку единых государственных учебников по музыке и изобразительному искусству для начального и основного общего образования. Их подготовку планируется завершить в 2028 году, а с 2029 года ввести поэтапно в образовательный процесс.