«Норильск. Горный старт»: тренировочные сеты подготовили участников к экстремальному забегу в Заполярье

«Забег “Норильск. Горный старт” помогает раскрыть потенциал территории. Туристы открывают для себя Норильск и Таймыр не просто как промышленный регион, а как место природных вызовов и первозданной красоты. Но не менее важно, что событие пробуждает гордость у местных жителей. Когда за неделю до старта по городу начинают мелькать бегуны в ярких костюмах, это заряжает энергией: в соцсетях появляются комментарии от местных спортсменов — “О о о, наши уже в городе!”. Это мотивирует их тренироваться вместе, делиться знаниями и даже строить свои спортивные планы вокруг забегов в других городах», — подчеркивает специалист направления «Развитие туризма» АРН Анжелика Слепухова.