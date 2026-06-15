«Норильск. Горный старт»: тренировочные сеты подготовили участников к экстремальному забегу в Заполярье

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 августа в пятый раз состоится экстремальный забег «Норильск. Горный старт», организованный Агентством развития Норильска (АРН) и командой Smart Action.
Для его будущих участников завершился трехдневный тренировочный сет под руководством призера ультрамарафонов российского и международного уровней Якова Френклаха.
За три дня спортсмены разобрали экипировку и питание, потренировались в манеже и на горном рельефе, а в ходе лекции наставник разобрал с участниками особенности каждой дистанции.
Так, юные спортсмены смогут попробовать себя на детских стартах протяженностью 500 м и 1 км — со спусками, подъемами и грунтовыми дорожками, которые дадут первое представление о горном беге.
Для новичков без бегового опыта идеально подойдет дистанция 5 км: маршрут проходит с видом на город и позволяет оценить свои силы.
Тем, кто уже имеет опыт городского бега, организаторы рекомендуют дистанции 15 км и 30 км. На этих маршрутах участники огибают горный массив и попадают в дикую местность, где открываются виды на водопады.
Дистанция 50 км станет настоящим вызовом для опытных бегунов, а новая ультрадистанция 70 км доступна только атлетам с подтвержденной квалификацией — опытом забега от 50 км с определенным набором высоты. Этот круговой маршрут по отрогам плато Путорана пройдет большей частью без троп и дорог — после 26 км участники попадут в верховья реки Валек, где встретятся участки с кустарником, а начиная с 30 км их ждут броды через реку.
Старт ультрадистанции запланирован на 01:30 ночи, ориентировочное время прохождения для большинства участников — 16−17 часов, при этом лидеры, по прогнозам, смогут уложиться в 8−10 часов. Именно за эту дистанцию первая тройка финишеров получит денежные призы.
Яков Френклах также прокомментировал вопрос о возможной встрече с дикими животными: вероятность крайне мала, так как медведи летом не испытывают голода и не выходят в эти зоны, предпочитая оставаться глубоко в тундре.
На данный момент на экстремальный забег зарегистрировались уже более 300 участников из более чем 40 городов России. Среди участников есть как опытные бегуны, так и те, кто впервые откроет для себя бег в природном ландшафте.
Кроме того, до 2 августа открыт набор волонтеров, так что каждый может стать частью этого масштабного события и внести свой вклад в атмосферу забега.
«Забег “Норильск. Горный старт” помогает раскрыть потенциал территории. Туристы открывают для себя Норильск и Таймыр не просто как промышленный регион, а как место природных вызовов и первозданной красоты. Но не менее важно, что событие пробуждает гордость у местных жителей. Когда за неделю до старта по городу начинают мелькать бегуны в ярких костюмах, это заряжает энергией: в соцсетях появляются комментарии от местных спортсменов — “О о о, наши уже в городе!”. Это мотивирует их тренироваться вместе, делиться знаниями и даже строить свои спортивные планы вокруг забегов в других городах», — подчеркивает специалист направления «Развитие туризма» АРН Анжелика Слепухова.
Команда АРН рекомендует иногородним участникам приехать в Норильск примерно за неделю до забега, чтобы адаптироваться к местному часовому поясу и погодным условиям, а также в комфортном режиме посетить экскурсии — их можно найти на платформе discover-taimyr.ru/.
Завершит юбилейный пятый забег концерт музыкальной группы «Братья Грим».