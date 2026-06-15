Профессор Мамедов: изменив питание, можно снизить холестерин максимум на 15%

Изменение привычек в питании полезно, но в борьбе с холестерином оно помогает не так сильно, как хотелось бы. Об этом заявил в интервью KP.RU врач-кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов, отметивший, что это все же может быть полезно для других аспектов здоровья.