В Волгограде и области отменена девятичасовая беспилотная опасность

Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 14 июня в 20:20. Он действовал более девяти часов. Волгоградцы вынуждены были всю ночь провести в ожидании вражеского налёта. Кроме того, в 23:11 в регионе была приостановлена работа аэропорта Волгограда. Воздушная гавань смогла возобновить приём и отправление самолётов лишь к утру 15 июня.