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В Волгограде и области отменена девятичасовая беспилотная опасность

15 июня в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующие оповещения в 5:49.

15 июня в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующие оповещения в 5:49 начало рассылать МЧС России через смс-сообщения и мобильное приложение.

По информации специалистов, теперь волгоградцы и гости региона могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также в комнатах с остеклением.

Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 14 июня в 20:20. Он действовал более девяти часов. Волгоградцы вынуждены были всю ночь провести в ожидании вражеского налёта. Кроме того, в 23:11 в регионе была приостановлена работа аэропорта Волгограда. Воздушная гавань смогла возобновить приём и отправление самолётов лишь к утру 15 июня.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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