Российские хоккеисты в 11-й раз подряд выиграли Кубок Стэнли

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Команда с как минимум одним хоккеистом из России в 11-й раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.
Ранее ТАСС сообщал, что «Каролина» со счетом 3:0 обыграла «Вегас» в шестом матче финала и выиграла серию (4−2). За победителей выступают российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков.
В завершившемся плей-офф Свечников провел 19 матчей и набрал 11 очков (6 заброшенных шайб + 5 результативных передач). Никишин в 17 играх сделал один результативный пас. Кочетков не выходил на лед. Голкипер считается обладателем Кубка Стэнли, так как попадал в заявку команды на три матча финальной серии.
Последней командой, взявшей титул без россиян в составе, был «Чикаго» в 2015 году. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что российские хоккеисты по-прежнему не смогут привезти Кубок Стэнли на родину.
В последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампы». С 6 по 8 сентября трофей находился в Москве, куда его привезли Александр Волков и Никита Кучеров. Затем кубок побывал в Нижнекамске благодаря Михаилу Сергачеву и в Уфе, куда его доставил Андрей Василевский.