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Российские хоккеисты в 11-й раз подряд выиграли Кубок Стэнли

Последней командой, взявшей титул без россиян в составе, был «Чикаго» в 2015 году.

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Команда с как минимум одним хоккеистом из России в 11-й раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

Ранее ТАСС сообщал, что «Каролина» со счетом 3:0 обыграла «Вегас» в шестом матче финала и выиграла серию (4−2). За победителей выступают российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков.

В завершившемся плей-офф Свечников провел 19 матчей и набрал 11 очков (6 заброшенных шайб + 5 результативных передач). Никишин в 17 играх сделал один результативный пас. Кочетков не выходил на лед. Голкипер считается обладателем Кубка Стэнли, так как попадал в заявку команды на три матча финальной серии.

Последней командой, взявшей титул без россиян в составе, был «Чикаго» в 2015 году. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что российские хоккеисты по-прежнему не смогут привезти Кубок Стэнли на родину.

В последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампы». С 6 по 8 сентября трофей находился в Москве, куда его привезли Александр Волков и Никита Кучеров. Затем кубок побывал в Нижнекамске благодаря Михаилу Сергачеву и в Уфе, куда его доставил Андрей Василевский.

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