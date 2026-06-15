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Поход на Пик смелых в Баянауле закончился спасательной операцией

В Баянаульском районе, вблизи села Торайгыр, на горе Пик смелых мужчина поднялся на вершину, однако при спуске столкнулся с трудностями и не смог продолжить путь самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, после поступления сигнала на место оперативно выехали сотрудники ДЧС. Спасатели быстро добрались до туриста и обеспечили его безопасный спуск с горы с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

В результате происшествия мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели напомнили о необходимости тщательно готовиться к походам в горную местность, учитывать свои физические возможности, выбирать безопасные маршруты и не отправляться в одиночные восхождения. В экстренных ситуациях граждан просят звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасатели пришли на помощь 25-летней девушке, почувствовавшей недомогание на высоте более 3000 м.

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