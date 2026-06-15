Потолки текли, в зале нашли мертвую мышь: в Ачинске на 60 суток закрыли торговое здание РАЙПО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске на два месяца приостановили эксплуатацию торгового здания Ачинского РАЙПО, где продавали пищевые продукты.
Причиной стали грубые санитарные нарушения, которые выявили специалисты Роспотребнадзора во время внеплановой проверки объекта на улице Кравченко.
Картина оказалась более чем тревожной. В помещениях давно не проводили своевременный ремонт: на потолках и стенах обнаружили отслоившуюся краску, потеки, сколы, частично отсутствующую плитку и следы плесени.
Проблемы нашли и с условиями для работников. В туалете у раковины для мытья рук не работал смеситель: на момент осмотра он был сломан и лежал прямо на раковине. Горячей и холодной воды там также не было.
По данным ведомства, качественная влажная уборка в здании не проводилась. Помещения были грязными, на стенах висела паутина, а при осмотре специалисты обнаружили мышиный помет.
Еще один эпизод проверки выглядит особенно показательно: в торговом зале нашли труп мыши. При этом, как установили специалисты, в здании не проводились необходимые мероприятия по защите от грызунов.
Нарушения касались и торговли продуктами. Упаковочные материалы хранили прямо в торговом зале. При реализации мяса не было специально оборудованного помещения или зоны для подготовки продукции к продаже, а торговые места не обеспечили раковинами для мытья рук и инвентарем.
Кроме того, уборочный инвентарь не был промаркирован по назначению помещений и видам уборки. Также использовалось дезинфицирующее средство без инструкции по применению.
Отдельно специалисты указали на отсутствие контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов с твердым покрытием.
После проверки Роспотребнадзор возбудил в отношении Ачинского РАЙПО административное дело и направил материалы в суд.
Суд привлек организацию к ответственности и приостановил эксплуатацию торгового здания на 60 суток.
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