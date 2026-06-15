Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Труп мыши, плесень и паутина»: Ачинское РАЙПО закрыли на два месяца из-за антисанитарии

В Ачинске суд приостановил на 60 суток работу Ачинского РАЙПО на улице Кравченко, где продавали продукты.

В Ачинске суд приостановил на 60 суток работу Ачинского РАЙПО на улице Кравченко, где продавали продукты. Многочисленные нарушения санитарных требований выявили специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В результате внеплановой проверки выяснилось, что в помещениях давно не делали ремонт: на потолках и стенах отслоилась краска, появились сколы, потеки, местами отвалилась плитка и образовалась плесень. В туалете у раковины сломан смеситель — он просто лежал рядом, вода не подавалась.

Влажную уборку в помещениях давно не проводили. Специалисты обнаружили паутину, мышиный помет и даже труп грызуна прямо в торговом зале.

Упаковочные материалы складировали в зале, а не в специальном месте. Уборочный инвентарь не маркировали, дезинфицирующее средство использовали без инструкции. Для мяса не оборудовали отдельную зону для фасовки, а контейнерной площадки для мусора с твердым покрытием не было.

Роспотребнадзор возбудил административное дело и направил материалы в суд. Организацию признали виновной и приостановили эксплуатацию здания на 60 суток.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.