«Труп мыши, плесень и паутина»: Ачинское РАЙПО закрыли на два месяца из-за антисанитарии

В Ачинске суд приостановил на 60 суток работу Ачинского РАЙПО на улице Кравченко, где продавали продукты. Многочисленные нарушения санитарных требований выявили специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
В результате внеплановой проверки выяснилось, что в помещениях давно не делали ремонт: на потолках и стенах отслоилась краска, появились сколы, потеки, местами отвалилась плитка и образовалась плесень. В туалете у раковины сломан смеситель — он просто лежал рядом, вода не подавалась.
Влажную уборку в помещениях давно не проводили. Специалисты обнаружили паутину, мышиный помет и даже труп грызуна прямо в торговом зале.
Упаковочные материалы складировали в зале, а не в специальном месте. Уборочный инвентарь не маркировали, дезинфицирующее средство использовали без инструкции. Для мяса не оборудовали отдельную зону для фасовки, а контейнерной площадки для мусора с твердым покрытием не было.
Роспотребнадзор возбудил административное дело и направил материалы в суд. Организацию признали виновной и приостановили эксплуатацию здания на 60 суток.
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