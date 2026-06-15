«Труп мыши, плесень и паутина»: Ачинское РАЙПО закрыли на два месяца из-за антисанитарии

В результате внеплановой проверки выяснилось, что в помещениях давно не делали ремонт: на потолках и стенах отслоилась краска, появились сколы, потеки, местами отвалилась плитка и образовалась плесень. В туалете у раковины сломан смеситель — он просто лежал рядом, вода не подавалась.