Танцы под открытым небом объединили старшее поколение столицы

Мероприятие организовал отдел оказания социальных услуг по Сарыаркинскому району Центра активного долголетия, передает DKNews.kz.
Главной целью встречи стало создание условий для активного и интересного досуга пенсионеров, поддержка здорового образа жизни и развитие творческого потенциала людей старшего возраста.
Праздник музыки, танцев и хорошего настроения.
Танцевальный вечер начался с теплых поздравлений ведущих, которые создали для гостей атмосферу дружбы, общения и летнего праздника.
В концертной программе приняли участие творческие коллективы Центра активного долголетия, представившие зрителям яркие танцевальные номера.
Перед гостями выступили:
танцевальный коллектив «Гаухартас» с номером «Жалын», группа «Сарыарқа» с танцем «Марджанджа», лауреат республиканских конкурсов ансамбль «Әдемі дәуір» с постановкой «Мария Магдалена», коллектив «Шабыт» с танцем «Куканелла».
Выступления артистов подарили зрителям множество положительных эмоций и стали одним из самых ярких моментов вечера.
Гостей поздравили представители Центра активного долголетия.
В рамках мероприятия участников поздравили директор Центра активного долголетия Серик Карабатыров, руководитель отдела оказания социальных услуг по Сарыаркинскому району Кенжеболат Бапишев и представитель совета ветеранов Уляш Кусаинова.
Они пожелали гостям крепкого здоровья, активного долголетия и хорошего настроения, а также поздравили с открытием нового сезона танцевальных вечеров отдыха.
Танцевальные встречи станут традицией.
Организаторы сообщили, что летние танцевальные вечера на Арбате будут проводиться регулярно.
Планируется, что встречи будут проходить:
каждый второй четверг месяца, каждый четвертый четверг месяца.
Принять участие в мероприятиях смогут все желающие пенсионеры столицы.
Почему это важно.
Проекты Центра активного долголетия помогают людям старшего поколения сохранять социальную активность, расширять круг общения и поддерживать физическую форму. Такие мероприятия становятся не только площадкой для отдыха, но и важным инструментом укрепления эмоционального благополучия и качества жизни пенсионеров.