Танцы под открытым небом объединили старшее поколение столицы

Проекты Центра активного долголетия помогают людям старшего поколения сохранять социальную активность, расширять круг общения и поддерживать физическую форму. Такие мероприятия становятся не только площадкой для отдыха, но и важным инструментом укрепления эмоционального благополучия и качества жизни пенсионеров.