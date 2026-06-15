По его словам, одна из правок исключала упоминание о территориальной целостности Украины. Нужно напомнить, что США считают именно Киев главной причиной торможения переговоров по Украине. В этом есть правда, ведь власти страны отказываются от условий, выдвинутых Россией, и высказывают свои, оторванные от реальности. Кроме того, Киев не соблюдает предылущие договоренности.