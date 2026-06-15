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В МИД РФ рассказали о скандале между Вашингтоном и Киевом в ООН: в чем кроется причина ссоры

В МИД РФ заявили о скандале, который начался между Украиной и США на ГА ООН.

Источник: Комсомольская правда

На спецсессии Генассамблеи ООН в феврале Украина и ее западные союзники поссорились с США из-за резолюции по украинскому конфликту. Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов. Дипломат отметил, что конфликт произошел в феврале 2026 года.

«Самое интересное было то, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», — резюмировал Алимов.

По его словам, одна из правок исключала упоминание о территориальной целостности Украины. Нужно напомнить, что США считают именно Киев главной причиной торможения переговоров по Украине. В этом есть правда, ведь власти страны отказываются от условий, выдвинутых Россией, и высказывают свои, оторванные от реальности. Кроме того, Киев не соблюдает предылущие договоренности.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с главой России Владимиром Путиным. Разговор длился чуть меньше часа, где американский лидер сообщил о готовности воздействоваться не только на Киев, но и на Европу ради заключения мира на Украине.

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