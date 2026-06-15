Защитника «Авангарда» выставили на обмен за отказ от контракта

Напомним, что другой молодой спортсмен Кирилл Долженков предпочел остаться в «Авангарде» вместо НХЛ. В клубе подчеркнули, что для дальнейшего роста Долженкова будет разработана индивидуальная программа тренировок, направленная на улучшение техники катания и других игровых навыков, чтобы помочь ему полностью реализовать свой потенциал.