Защитника «Авангарда» выставили на обмен за отказ от контракта

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, омский хоккейный клуб «Авангард» рассматривает возможность обмена прав на своего защитника Даниила Чайку.
Ситуация возникла после того, как руководство команды сделало 23-летнему хоккеисту квалификационное предложение о новом контракте, которое тот отклонил.
В прошлом сезоне КХЛ Чайка провел за основную команду 6 матчей, заработав показатель полезности «+3», а также трижды выходил на лёд в играх плей-офф Кубка Гагарина. Большую часть сезона он отыграл за фарм-клуб «Омские Крылья», где в 49 матчах ВХЛ набрал 6 очков (1 шайба + 5 передач).
Напомним, что другой молодой спортсмен Кирилл Долженков предпочел остаться в «Авангарде» вместо НХЛ. В клубе подчеркнули, что для дальнейшего роста Долженкова будет разработана индивидуальная программа тренировок, направленная на улучшение техники катания и других игровых навыков, чтобы помочь ему полностью реализовать свой потенциал.