60-летняя хабаровчанка получила 19 лет тюрьмы за подготовку теракта

Пенсионерка вовлекла в террористическую деятельность двух своих знакомых. Она искала в Хабаровске объекты для поджога или взрыва. Выбрав цель, она научилась делать взрывчатку и зажигательные устройства в домашних условиях. Одно такое устройство она изготовила. Ее задержали сотрудники ФСБ. Суд признал женщину виновной по нескольким статьям. За содеянное ей назначено 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначено ограничение свободы сроком на 2 года и запрет на публичное размещение материалов в интернете в течение 3 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.