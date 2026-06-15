Хабаровские вокалисты взяли Гран-при на «Российской студенческой весне»

V Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» завершился в Хабаровске чередой побед студентов краевого колледжа искусств. Ансамбль «Аконит» под руководством Полины Брызжиной получил Гран-при вокального направления. Также высокие награды завоевали хор «Кросно» (руководители Полина и Наталья Брызжины) — лауреат первой степени, Алексей Ульянов — лауреат третьей степени. «Поучаствовать в мероприятии такого высокого уровня — уже огромное значение для профессионального становления артиста, но завоевать столь значимые награды — вдвойне почетно», — отметила руководитель колледжа Лариса Михайленко.